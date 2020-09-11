ММК вносит серьезный вклад в сохранение биологического разнообразия на Южном Урале

Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев утвердил Программу по сохранению и повышению биологического разнообразия на территории Челябинской области.

Программа предусматривает восстановление и развитие биоразнообразия реки Урал и Магнитогорского водохранилища, сохранение и повышение биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО «ММК», озеленение Магнитки.

«Данная программа является логическим продолжением деятельности ММК, направленной на формирование благоприятной окружающей среды в местах размещения активов компании», - отметил Павел Шиляев.

Восстановление и развитие биоразнообразия реки Урал и Магнитогорского водохранилища, которому в 2015-м году был присвоен статус объекта рыбохозяйственного назначения высшей категории, предусматривает использование водохранилища для вылова особо ценных и ценных видов рыб или для их искусственного воспроизводства.

С целью кардинального улучшения качества воды Магнитогорского водохранилища ПАО «ММК» реализовал в 2016-2018-м годах проект «Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя» общей стоимостью свыше 600 миллионов рублей.

Таким образом, была достигнута максимальная изоляция водоема от влияния сточных вод ПАО «ММК», что подтверждает отсутствие сбросов комбината в водохранилище с ноября 2018-го года и по настоящее время.

С целью повышения биоразнообразия водных экосистем ПАО «ММК» по согласованию с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства (Тюмень) осуществляет зарыбление реки Урал и Магнитогорского водохранилища молодью сазана, являющегося аборигенным видом и одним из наиболее ценных объектов рыболовства.

В период с 2018-го по 2021-й годы в акваторию водохранилища будет выпущено около 800 тысяч мальков сазана штучной навеской десять граммов.

В 2020-м году запланирован эксперимент по выпуску 12-ти тысяч экземпляров молоди белого амура и толстолобика в оборотную часть Магнитогорского водохранилища.

Белый амур и толстолобик – травоядные рыбы, которые питаются зелеными водорослями и фитопланктоном. Они предотвращают зарастание водоемов водорослями, уничтожают отмершие растения, что увеличивает содержание кислорода в воде.

По результатам эксперимента планируется выполнить обоснование рыбоводно-биологического зарыбления Магнитогорского водохранилища на реке Урал дополнительными видами рыб.

В 2020-м году выполнены экспериментальные биомелиоративные работы по высадке двух тысяч саженцев водного гиацинта «Эйхорния» в оборотную часть Магнитогорского водохранилища. Благодаря природному сорбенту качество воды улучшится - за счет биологической очистки от растворенных загрязняющих веществ.

По результатам эксперимента специализированной организацией будут определены оптимальные участки для размещения водных растений, а также их видовой и количественный состав.

В 2021-м году планируется закупить и высадить новые виды водных растений, а также отследить их влияние на качество воды в оборотной части Магнитогорского водохранилища.

Еще одно направление принятой программы – сохранение и повышение биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО «ММК».

В 2020-2021 годах специализированная организация выполнит комплексное экологическое обследование и разработку мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и повышение биоразнообразия.

Это обследование территории и утверждение списка видов-индикаторов; исследование и мониторинг видов-индикаторов; выявление видов флоры и фауны, подлежащих сохранению и восстановлению; разработка мероприятий по сохранению биоразнообразия, определение контрольных точек для оценки их эффективности; размещение в публичном пространстве отчетов, с участием заинтересованных сторон в обсуждении результатов работы.

Разработанные мероприятия по сохранению и повышению биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО «ММК», будут реализовываться поэтапно до 2025-го года за счет собственных средств комбината.

Важной частью природоохранной деятельности ПАО «ММК» является озеленение Магнитогорска.

Магнитогорский металлургический комбинат совместно с администрацией города реализует масштабную программу по озеленению Магнитогорска, в рамках которой до 2023 года планируется высадить около 11 тыс. саженцев деревьев и кустарников. Инвестиции в проект составят 57 млн рублей.

В течение последних трех лет благодаря проектам озеленения ММК на территории Магнитогорска высажено свыше шести тысяч единиц зеленых насаждений, видовой состав которых включает в себя саженцы ясеня, клена остролистного, липы, березы, сибирских елей, рябины.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», работы по посадке выполняются специализированной организацией из Екатеринбурга, саженцы приобретаются в питомниках Казани и Перми.

Кроме того, за счет средств ПАО «ММК» осуществляется уход и полив, а при необходимости - и замена посадочного материала.

В 2020-м году массовая высадка деревьев запланирована на позднюю осень, когда растениям будет проще адаптироваться. Будет высажено почти две тысячи саженцев клена остролистного, березы, сибирских елей.

Программа озеленения является неотъемлемой частью общей стратегической инициативы комбината «Чистый город», которая предполагает снижение к 2025-му году уровня загрязнения атмосферы Магнитогорска до значений, соответствующих понятию «благоприятная окружающая среда».

Большое внимание ПАО «ММК» уделяет работе по восстановлению нарушенных земель.

В рамках программы по рекультивации отработанного пространства Западного карьера горы Магнитной в настоящее время выполнена биологическая рекультивация на площади 154 тысячи квадратных метров, высажено 5,6 тысячи саженцев деревьев (ясень, береза, яблоня) и 5,9 тысячи кустарников (акация и шиповник). Затраты на выполнение мероприятия составили 85 миллионов рублей.

До 2025-го года на всей площади отработанного Западного карьера горы Магнитной (это полтора миллиона квадратных метров) будет выполнена биологическая рекультивация, которая предусматривает создание экранирующего и плодородного слоя (агротехнический этап), посев трав, высадку кустарников и деревьев (лесотехнический этап).