На Анисью в Челябинской области без существенных осадков

В среду, 12 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске - минус 19-21 градус, по области – минус 18-23 градуса, при прояснении – до минус 28 градусов, на юге региона – до минус 15 градусов.

В дневные часы по области синоптики обещают минус 13-15 градусов, по области – минус 11-16 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 9 часов 14 минут, заход – в 16 часов 51 минуту. Долгота светового дня 7 часов 37 минут. Луна растущая.

По народному календарю 13 января - Анисьин день.

Анисью (Анисию) на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. Но прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая - то зима будет суровая; если желудок оказался пустым - холода продлятся долго.

К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла» и «К Анисье холода пришли». С народным прозвищем Анисьи связано еще одно поверье, дожившее до наших дней. Считается, что эта святая помогает при болезнях желудка.

Именины в этот день: Анисья, Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.