На бывшей городской свалке Челябинска заколосятся мискантусы

В Челябинске на месте бывшей городской свалки – ныне успешно рекультивированной – заколосятся мискантусы: многолетние травянистые растения высадят на площади около 240 квадратных метров.

Опытно-экспериментальные работы по высадке мискантусов будут проведены уже в июне этого года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отмечают, что данные растения нетребовательны, обладают высокой скоростью роста и хорошей адаптивностью к окружающей среде. Они способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их, а также создавать условия для развития полноценной экосистемы. Кроме того, мискантусы имеют длительный период декоративности - с весны до поздней осени.

«При успешной реализации данного эксперимента подобный опыт может быть тиражирован при восстановлении и возвращении в хозяйственную деятельность загрязненных территорий мегаполиса», - рассказали в мэрии.