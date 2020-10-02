ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На границах санитарно-защитных зон ЧМК и ЧЭМК установят пять постов мониторинга воздуха

Среда обитания
Сегодня, 15:40
Размер текста

В Челябинске установят посты мониторинга на границах санитарно-защитных зон двух крупнейших промышленных предприятий города - ЧМК и ЧЭМК для улучшения экологической ситуации в областном центре.

Нередко в периоды НМУ челябинцы обвиняют эти предприятия в существенном загрязнении воздуха и превышении установленных нормативов выбросов.

На создание пяти пилотных постов мониторинга атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон ЧМК и ЧЭМК будут направлены средства областного бюджета.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Три поста появятся в Калининском районе, два – в Металлургическом районе Челябинска.

Напомним, по поручению Алексея Текслера в регионе формируется единая система мониторинга качества атмосферного воздуха.

На начало 2020 года контроль качества атмосферного воздуха в Челябинске осуществлялся на восьми постах мониторинга Росгидромета, двух региональных постах и одном посту Роспотребнадзора.

До конца 2020 года в единую систему будет включено 17 постов мониторинга. Отборы проб на новых постах будут проводиться в автоматическом и ручном режиме, а результаты замеров должны поступать в единый диспетчерский центр сбора и обработки данных.

В Магнитогорске качество воздуха контролируют пять постов Росгидромета и четыре поста ПАО «ММК».

Основная цель создаваемого единого центра сбора и обработки данных – автоматизация сбора информации о наблюдениях от всех лабораторий, расположенных на территории Челябинской области. Вся информация будет аккумулироваться и анализироваться, чтобы своевременно информировать органы власти и население о качестве атмосферного воздуха на территории Челябинской области.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экология
Общество
Вчера, 12:46
Челябинцы: Туман есть, но под его прикрытием нас усиленно травят
Среда обитания
29.09.20 16:23
В Карабаше повышен уровень опасности НМУ
Политика
29.09.20 11:59
Владимир Путин одобрил инициативы Алексея Текслера по сохранению экономической устойчивости регионов
Среда обитания
28.09.20 12:25
И снова дым, и снова запах
На озере Курочкино снова зафиксированы подземные пожары
Вчера, 01:01
Туман или смог: споры о накрывшей Южный Урал пелене не утихают
29.09.20 16:23
В Карабаше повышен уровень опасности НМУ
29.09.20 09:15
В нацпарке «Зигальга» появились первые дощатые «тротуары»
28.09.20 12:25
На озере Курочкино снова зафиксированы подземные пожары
28.09.20 10:37
Южноуральцы жалуются на жуткую вонь в выходные
27.09.20 22:38
Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
27.09.20 21:17
«Бабье лето» задержится в Челябинской области на неделю
25.09.20 13:40
Челябинский зоопарк отпразднует День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда
25.09.20 10:10
В водохранилище Магнитогорска выпустили двести тысяч молодых сазанов
24.09.20 17:46
В Челябинске парковка у МФЦ на Труда превратится в зеленое и безопасное пространство
Общество
Сегодня, 15:37
В Челябинской области режим повышенной готовности продлен еще на две недели, но новых ограничений не ввели
Общество
Сегодня, 15:35
В Металлургическом районе Челябинска появились три новых «островка жизни»
Новости
Сегодня, 16:05
Общество
Южноуральские полицейские поздравили ветеранов и вдов погибших сотрудников с Днем пожилого человека
Сегодня, 15:45
Общество
В Челябинске лучшие бойцы спецназа сдали экзамен на право ношение крапового берета
Сегодня, 15:43
Происшествия
Южноуральцев снова «развели» мошенники
Сегодня, 15:42
Происшествия
В Магнитогорске посадили членов ОПГ
Сегодня, 14:31
Общество
«Ростелеком» провел на Южном Урале масштабное родительское собрание в онлайн-формате
Материалы рубрики
Вчера, 09:51
Среда обитания
Туманы второй день подряд вносят коррективы в работу челябинского аэропорта
Вчера, 09:17
Среда обитания
На Таганае фотоловушка «поймала» трапезничающих косолапых
25.09.20 13:40
Среда обитания
Челябинский зоопарк отпразднует День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда
25.09.20 10:10
Среда обитания
В водохранилище Магнитогорска выпустили двести тысяч молодых сазанов
24.09.20 17:46
Среда обитания
В Челябинске парковка у МФЦ на Труда превратится в зеленое и безопасное пространство
Теги
ЧМК
ЧЭМК
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика