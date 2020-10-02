На границах санитарно-защитных зон ЧМК и ЧЭМК установят пять постов мониторинга воздуха

В Челябинске установят посты мониторинга на границах санитарно-защитных зон двух крупнейших промышленных предприятий города - ЧМК и ЧЭМК для улучшения экологической ситуации в областном центре.

Нередко в периоды НМУ челябинцы обвиняют эти предприятия в существенном загрязнении воздуха и превышении установленных нормативов выбросов.

На создание пяти пилотных постов мониторинга атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон ЧМК и ЧЭМК будут направлены средства областного бюджета.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Три поста появятся в Калининском районе, два – в Металлургическом районе Челябинска.

Напомним, по поручению Алексея Текслера в регионе формируется единая система мониторинга качества атмосферного воздуха.

На начало 2020 года контроль качества атмосферного воздуха в Челябинске осуществлялся на восьми постах мониторинга Росгидромета, двух региональных постах и одном посту Роспотребнадзора.

До конца 2020 года в единую систему будет включено 17 постов мониторинга. Отборы проб на новых постах будут проводиться в автоматическом и ручном режиме, а результаты замеров должны поступать в единый диспетчерский центр сбора и обработки данных.

В Магнитогорске качество воздуха контролируют пять постов Росгидромета и четыре поста ПАО «ММК».

Основная цель создаваемого единого центра сбора и обработки данных – автоматизация сбора информации о наблюдениях от всех лабораторий, расположенных на территории Челябинской области. Вся информация будет аккумулироваться и анализироваться, чтобы своевременно информировать органы власти и население о качестве атмосферного воздуха на территории Челябинской области.