На имущество «Зигальги» совершил нападение крылатый хулиган

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) совершено нападение на имущество – одну из фотоловушек попытался вскрыть дятел-хулиган.

Как отмечают в нацпарке, устройство добросовестно зафиксировало акт вандализма в отношении себя. Сотрудники «Зигальги» предположили, что любопытная птица, вероятно, очень сильно хотела изучить принцип действия фотоловушки.

«К сожалению, запечатлеть «лицо» пернатого вандала не удалось, в кадр попала только часть красной шапочки. Разбить гаджет у большого пёстрого дятла не получилось, и птица отправилась восвояси. Кстати, фотоловушка пережила инцидент с минимальными потерями и продолжает работать», - отмечают в национальном парке.