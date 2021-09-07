07.09.2021
В Челябинской области мужчины меняют имена в 71 год, женщины – в 85
07.09.2021
Нескучная классика: Челябинская филармония и Комитет по делам образования открывают «Академию симфонической музыки»
07.09.2021
В новом сезоне «Манекен» представит три премьеры
07.09.2021
Челябинский музей изобразительных искусств присоединился к проекту «Пушкинская карта»
06.09.2021
В Карабаше объявлен режим «черного неба»
06.09.2021
В поселке Карабулак рабочий сорвался с крыши
На имущество «Зигальги» совершил нападение крылатый хулиган
26.08.2021
Следом за «Зюраткулем» и «Таганаем»: в нацпарке «Зигальга» едва не случилась большая беда
12.08.2021
В нацпарке «Зигальга» нашли место отдыха медведя
10.08.2021
Таганайские маршруты станут частью Большой южноуральской тропы
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021