На месте заброшенного челябинского «Молодогвардейца» скоро откроют спортплощадку

В Металлургическом районе Челябинска, на месте давно заброшенного стадиона «Молодогвардеец», в скором времени откроется универсальная спортивная площадка, работы по обустройству которой подходят к концу.

Начало работы нового объекта сегодня, 16 июня, в своем телеграм-канале анонсировала глава города Наталья Котова.

По ее словам, все желающие смогут играть здесь в футбол, хоккей, баскетбол, заниматься на тренажерах или бегать по кольцевой прорезиненной дорожке.

Также мэр рассказала о ходе строительства здания школы тхэквондо, средства на строительство которой выделил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Объект введут в эксплуатацию осенью текущего года.

«Сейчас основные строительные работы практически завершены. Впереди внутренняя и внешняя отделка, благоустройство территории», - сообщила Наталья Котова.