На озере Сунгуль во второй раз состоится всероссийский фестиваль ленд-арта

На озере Сунгуль в Челябинской области с 28-го мая по шестое июня состоится второй всероссийский ленд-арт фестиваль «Острова».

В прошлом году фестиваль собрал два десятка художников, архитекторов, скульпторов со всей России - от Москвы до Магадана. За неделю мастера создали 12 уникальных объектов из природных материалов, которые стали частью парка скульптур под открытым небом. Так появились фламинго, «музыкальный ёрш», йога-мишки, динозавры и многие другие арт-объекты.

«Темой фестиваля этого года мы сделали эволюцию, – рассказывает организатор ленд-арт фестиваля «Острова» Константин Евдокимов. – Тема неслучайна, она является как бы логическим продолжением прошлого года. Несмотря на то, что на первом фестивале мы не задавали участникам определенную тему, непростые события 2020 года - разъединение людей, изоляция - так или иначе находили свое отражение в творчестве художников. Мы пережили и приспособились к непривычным, трудным и неестественным для нас ситуациям, а значит, – эволюционировали. Мы эволюционируем ментально, технически, социально. Мы двигаемся дальше и развиваемся».

В этом году на острова Ершовы приедут 14 художников и творческих дуэтов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Перми, Екатеринбурга и других городов России.

Кроме работ в области ленд-арта, в этот раз на фестивале будут представлены также новые направления: кинетическая скульптура, перформанс, огненная скульптура, театр, эксперимент.

В программе также концерты, кинопросмотры и лекции, мастер-классы, чайные церемонии, экскурсии и многое другое.

О предстоящем событии агентству «Урал-пресс-информ» рассказала начальник отдела продвижения департамента продвижения туристического потенциала Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова. Она отметила, что для туристов посещение фестиваля возможно группами или индивидуально.