19.05.2021
«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением
19.05.2021
Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям
19.05.2021
Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад
19.05.2021
В Григорьевских садах зацвели яблони
19.05.2021
Полицейские Челябинска задержали жителя Курганской области, наладившего сбыт поддельных долларов
19.05.2021
Челябинка Оксана Ралкова поборется за звание лучшего молодого поэта России
На озере Сунгуль во второй раз состоится всероссийский фестиваль ленд-арта
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021