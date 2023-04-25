На полянах «Зигальги» намного раньше обычного появилась сон-трава

На полянах национального парка «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) намного раньше обычного срока появились нежные фиолетовые колокольчики на пушистых стебельках – сон-трава.

Еще сонник – за поникшие и будто спящие цветки – называют сон-дрема и сон-зелье.

«Интересно, что листья у этого растения появляются уже после того, как сон-трава отцветет. Как гласит старая легенда, своей ажурностью они обязаны стреле архангела, которую тот метнул, дабы разделаться с нечистью. Потому у сон-травы есть еще одно «имя» – прострел», - рассказывают в нацпарке «Зигальга».

Прострел является редким растением и занесено в Красную книгу Челябинской области.