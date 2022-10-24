На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам

В Челябинске с сегодняшнего дня, 24 октября, будет запущено рабочее движение по улице Академика Макеева и Комсомольскому проспекту, которые строились по федеральному проекту «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

О завершении работ на обоих объектах на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Получение окончательного заключения о готовности объектов еще впереди», - отметил чиновник.

По словам Андрея Ксензова, работы на Академика Макеева (где был построен участок от Комсомольского проспекта до проспекта Героя России Евгения Родионова) и на Комсомольском проспекте (на построенном участке между улицами Татищева и Академика Макеева) сегодня завершаются в полном объеме.

В пресс-службе мэрии уточнили, что подрядная организация - ООО ДСК «Южный Урал» - на вышеназванном участке Комсомольского проспекта построила четырехполосную дорогу, обустроила широкие тротуары, ливневую канализацию, установила наружное освещение. Кроме того, здесь появились газонная часть и 172 новых дерева. В соответствии с проектом строительства новой дороги на вышеназванном участке улицы установили два остановочных комплекса и обустроили регулируемый пешеходный переход.

На новой дороге по улице Академика Макеева, между Комсомольским проспектом и проспектом Героя России Евгения Родионова, подрядная организация ООО «Урал-Сервис-Групп» построила двухполосную проезжую часть. Здесь также появились широкие тротуары, наружное освещение и сети ливневой канализации.

«Вдоль дороги высадили 193 дерева и сформировали газонную часть. Здесь также установлен один остановочный комплекс и обустроено два регулируемых пешеходных перехода», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

На аппаратном совещании в мэрии Андрей Ксензов также доложил главе города Наталье Котовой, что реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» в южноуральской столице на сегодняшний день выполнены на 98 процентов. Работы продолжаются на двух объектах и завершатся в течение октября.