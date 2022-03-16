На смену морозной погоде на Южный Урал придет оттепель

Вторая половина недели на территории Челябинской области пройдет при ослабевающем ночном морозе и повышении температуры воздуха днем местами до оттепели. А пока в течение еще минимум суток в регионе простоит вполне зимняя погода.

Как сообщает Уральский Гидрометеоцентр, на территории Южного Урала в течение почти девяти дней гостили два антициклона, которые пришли один за другим с Арктического побережья. Температуры воздуха в ночные часы в отдельных районах была ниже минус 30 градусов.

Вскоре морозная погода завершится. Вторая половина текущей недели на территории Челябинской области пройдет при ослабевающем ночном морозе и повышении температуры воздуха днем до минус двух градусов и даже до оттепели плюс 1-3 градуса. «Последняя, кстати, еще не является безусловным показателем весны, - подчеркивают в УГМС. - Метеорологи отмечают наступление весны по дате устойчивого повышения средней суточной температуры воздуха до отметок, превышающих ноль градусов».

К предстоящим выходным дням температура воздуха повысится до нормы и в среднем за сутки составит минус 4-5 градусов и до конца марта вряд ли перешагнет нулевую отметку, прогнозируют метеорологи.

«В ближайшие 5-7 суток обойдется без значительных осадков, возможны лишь 1-2 небольших снегопада», - отмечают в УГМС.

По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня в Челябинске – минус 7-9 градусов, в четверг – минус 4-6 градусов, в пятницу – минус 2-4 градуса. По области сегодня минус 5-10 градусов, в низинах до минус 15 градусов, в последующие два дня – минус 1-6 градусов. Такая же температура прогнозируется пока и в выходные.