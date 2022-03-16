16.03.2022
Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях
16.03.2022
Спортсменка из Миасса завоевала первое место на чемпионате России по фристайлу
16.03.2022
Челябинская таможня открыла «горячую линию» для вынужденных переселенцев
16.03.2022
В Магнитогорске полицейский УАЗик столкнулся с трамваем
16.03.2022
Скорость интернета для активных абонентов МегаФона вырастет до 30 процентов
16.03.2022
Жители Челябинской области снова могут путешествовать по России со скидкой
На смену морозной погоде на Южный Урал придет оттепель
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022