На Таганае началась «перепись» орхидей

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) начали считать орхидеи - первыми «переписчики» навестили дремлик тёмно-красный и пыльцеголовник красный в районе Ахматовской копи.

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Как напоминают в нацпарке, несколько растений там пострадали от рук неизвестных пока вандалов. Но другие чувствуют себя довольно неплохо.

Обе орхидеи занесены в Красные книги: дремлик – в региональную, пыльцеголовник – в Красную книгу России. Ещё одна орхидея – гнездовка настоящая – переписи не дождалась. Из-за необычно жаркого лета это растение отцвело раньше срока.