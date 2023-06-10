На Таганае отмечают нашествие злостных вредителей

В Челябинской области впервые за последние десять лет регистрируется нашествие злостных вредителей - белых боярышниц, сообщает пресс-служба национального парка «Таганай». Южноуральцы смогут помочь науке, половив этих бабочек.

Полчища представителей семейства белянок появились на лугах, опушках и в светлых сосняках с началом июня. «Они прекрасные опылители розоцветных: черёмухи, шиповника, яблони, малины, а также вересковых: брусники, голубики, арктоуса альпийского, - рассказали в нацпарке. - Но вот гусеницы съедают листву до основания». Последние нашествия боярышниц на Таганае отмечались в 2010-2012 годах.

В данный период белокрылые бабочки активно летают в лесах и на полянах. Потом каждая выжившая самка отложит на листьях деревьев и кустов сотню-другую желто-оранжевых яиц. А через две недели они превратятся в прожорливых гусениц первого поколения.

К середине лета повзрослевшие гусеницы третьего поколения сплетут гнезда из оставшейся листвы и уснут до будущей весны. Кто-то из них проснётся, а кого-то съедят любители этого мохнато-колючего лакомства – большие синицы. Если птицы хорошо потрудятся, то в следующем году такого нашествия может и не быть, отметили в нацпарке.

Энтомологи института экологии растений и животных Уральского отделения РАН просят жителей помочь науке и половить боярышницу, а затем прислать им. Минимум одной выборки - 25 засушенных особей одного пола, максимум – не ограничен. «Неспециалисту нелегко отличить самца от самки, но в целом самки крупнее и у них прозрачные крылья. Люди, которые будут их собирать, пусть ловят все подряд», - отметили в институте.