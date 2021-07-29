В нацпарке «Зигальга» заметили полупрозрачную редкую бабочку

В Челябинской области на одном из лугов национального парка «Зигальга» увидели бабочку, которая занесена в Красную книгу. Представитель семейства Парусников позволил сделать несколько снимков.

Размах крыльев у аполлона может достигать до 90 миллиметров. А пятна на крылышках распределяются в зависимости от места обитания.

«”Полет аполлона – поэзия движения, и полупрозрачные крылья, крупно отмеченные чёрными и ярко-розовыми в черных обводах крапинками… увиденные хоть раз, не забудутся никогда”, - так писал в своём эссе еще в 1902 году известный английский журналист и энтомолог-любитель Генри Роуленд-Браун. И с ним невозможно не согласиться», - отметили в телеграм-канале «Таганай News».

Бабочку занесли в Красную книгу не только России, но и многих европейских стран. В 2010 году аполлонов осталось меньше тысячи.

«Потому ловить ее нельзя ни в коем случае. Только восхищаться и отдавать должное природе - великому художнику, сотворившему такое чудо», - добавили в телеграм-канале.