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На Таганае полным ходом идет обустройство нового маршрута

Среда обитания
Сегодня, 10:15
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Автор: 
Евгения Александрова

В национальном парке «Таганай» вовсю идет обустройство нового маршрута на Семибратке (группа скалистых останцев, расположенных в пределах Уральского хребта в километре к северу от железнодорожной станции Уржумка).

В настоящее время один из двух навесов уже готов, в скором времени начнется его оформление. Также на Семибратке начали возводить первую смотровую площадку (всего их будет две).

«Маршрут протяжённостью 4,4 километра должен стать альтернативой знаменитой Черной скале. Кроме эко-тропы со смотровыми площадками, на Семибратке появится визит-центр, а также другая туристическая инфраструктура: парковка, туалет», - сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс».

Обустройство нового маршрута ведется на денежные средства, выделенные в рамках национального проекта «Экология». Окончание работ запланировано на будущий год.

Кроме того, в двух приютах Таганая появятся хозяйственные зоны. В «Белом ключе» обустройство такой зоны почти завершено, в приюте «Таганай» работа в самом разгаре. В специально огороженной части территорий разместятся дровники, инвентарь для дежурных, мусорные контейнеры.

Помимо этого, в обоих приютах в этом году заработают сервисные центры. Сейчас ведется их оснащение, после завершения которого здесь начнется работа с туристами.

Напомним, разрешение на посещение национального парка «Таганай» теперь можно оформить онлайн. Новый сервис доступен на сайте заповедной территории.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
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