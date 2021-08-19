На Таганае созрел рекордный урожай «уральского винограда»

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) созрел рекордный урожай голубики, которую называют также «уральским виноградом».

Как отмечают сотрудники нацпарка, в этом году отмечается самая высокая урожайность за всю историю наблюдений с 2003 года – 8,7 тонны ягоды на один гектар.

«Эти данные позволяют проследить динамику плодовитости ягодных дикоросов, как одного из показателей экологического состояния горных тундр Таганая», - рассказали в нацпарке, отметив, что «именно на вершинах гор, среди тундры голубики порой бывает столько, что кажется, будто на земле разливается голубое море».

Этим летом проводить ежегодный учёт урожайности ягод сотрудникам национального парка помогали ребята из московской экспедиции «Дерсу Узала». В разные годы запасы голубики на Дальнем Таганае составляют от полутора до четырех тонн на один гектар (при условии 100% проективного покрытия).