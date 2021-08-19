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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.08.2021

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19.08.2021

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В Челябинске определен подрядчик, который спроектирует новый мост

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19.08.2021

В Миассе вводят особый противопожарный режим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2021

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Фото: НП Таганай

На Таганае созрел рекордный урожай «уральского винограда»

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) созрел рекордный урожай голубики, которую называют также «уральским виноградом».

Как отмечают сотрудники нацпарка, в этом году отмечается самая высокая урожайность за всю историю наблюдений с 2003 года – 8,7 тонны ягоды на один гектар.

«Эти данные позволяют проследить динамику плодовитости ягодных дикоросов, как одного из показателей экологического состояния горных тундр Таганая», - рассказали в нацпарке, отметив, что «именно на вершинах гор, среди тундры голубики порой бывает столько, что кажется, будто на земле разливается голубое море».

Этим летом проводить ежегодный учёт урожайности ягод сотрудникам национального парка помогали ребята из московской экспедиции «Дерсу Узала». В разные годы запасы голубики на Дальнем Таганае составляют от полутора до четырех тонн на один гектар (при условии 100% проективного покрытия).

Таганай
голубика
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда Челябинска об
19.08.2021

Бывший вице-мэр Челябинска Олег Извеков останется в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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19.08.2021

Праздник для детей и взрослых: как отмечает свой 36-й день рождения Курчатовский район
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сухая и аномально жаркая погода в Челябинской области, определяемая господствующим на территории
19.08.2021

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В Челябинской области узаконят «гаражную амнистию»
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