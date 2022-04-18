На Таганае зацвели подснежники, в «Зигальге» начался сезон ветрениц

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) подснежники зацвели по «графику». При этом в сравнении с двумя прошлыми годами их появление запоздало на шесть дней.

Рекордным для этого первоцвета оказался 2008-й год – подснежники распустились седьмого апреля, а самый поздний срок пришелся на 23-е апреля 2013-го.

«Если не будет похолодания, то уже через неделю можно будет наблюдать белоснежные куртины ветреницы алтайской – так по-научному величают вестника таганайской зеленой весны», - отмечают в нацпарке.

При этом в национальном парке «Зигальга», что в Катав-Ивановском районе Челябинской области, сезон ветрениц уже открылся: первые цветы распустились незадолго до Дня подснежника. Дословно их научное название – анемоны – переводится как «дочь ветров». Вероятно, потому, что при малейшем дуновении нежные лепестки начинают трепетать.

Как отмечают сотрудники «Зигальги», в национальном парке встречается несколько видов ветрениц, и самая редкая из них – уральская, занесенная в международную, российскую и региональную Красные книги.

«Так что лучшее, что можно сделать, – это любоваться красотой первоцветов и ни в коем случае не рвать их», - подчеркивают в нацпарке.

Фото: Нацпарк "Таганай", нацпарк "Зигальга"