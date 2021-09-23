На территориях присутствия РМК очистят берега семи водоёмов

Русская медная компания (АО «РМК») стала генеральным партнёром Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»), которая, в свою очередь, стала частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, обеспечить экологическое оздоровление водных объектов России – ключевая цель проекта. В рамках экологической акции на территориях присутствия РМК будут очищены от мусора берега и прибрежные акватории семи водных объектов: реки Исеть (Свердловская область), озера Смолино, водоёма в селе Варна и реки Узельга (Челябинская область), реки Волхов (Новгородская область), Ушкаринского водохранилища (Оренбургская область), а также реки Амур (Хабаровский край).

В Хабаровском крае, Свердловской и Челябинской областях мероприятия по очистке территорий вдоль акватории водоёмов стартуют уже в конце сентября.

Общероссийская экологическая акция проводится с 2014-го года под совместным патронатом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных ресурсов. Акция признана крупнейшей экологической инициативой в России и объединяет около 6,6 млн человек из 85-ти регионов.

«Русская медная компания уделяет пристальное внимание природоохранным проектам и инициативам. Поддержка акции «Вода России» – это ещё один важный шаг на пути к повышению экологической грамотности и привлечению внимания общественности к охране и улучшению качества природных водных объектов», - прокомментировала вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Стать участником Всероссийской акции «Вода России» может каждый. Достаточно зайти на сайт «Вода России», зарегистрироваться и прийти на мероприятие в назначенное время.

Экологическая безопасность – один из главных приоритетов Русской медной компании. В 2021-м году РМК направила на природоохранные мероприятия рекордные 2,6 миллиарда рублей. В среднем ежегодные инвестиции РМК в программы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды составляют 1,5 миллиарда рублей.