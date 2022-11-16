16.11.2022
На вершину топ-5 регионов РФ по тушению лесных пожаров вышла Челябинская область
15.11.2022
В Челябинске на обновление учреждений культуры направлена рекордная сумма
15.11.2022
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону провел прием в центре подготовки мобилизованных
15.11.2022
Челябинский депутат и общественник доставил мобилизованным уральцам перевязочные пакеты
15.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября (18+)
15.11.2022
Новые меры поддержки мобилизованных предлагает «Единая Россия»
На вершину топ-5 регионов РФ по тушению лесных пожаров вышла Челябинская область
Видеокамеры и спецтехника помогли повысили оперативность
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022