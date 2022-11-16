На вершину топ-5 регионов РФ по тушению лесных пожаров вышла Челябинская область

Челябинская область вышла в лидеры России по ликвидации пожаров за первые сутки с момента возгорания. Рейтинг лучших по этому показателю регионов опубликовало Федеральное агентство лесного хозяйства 15 ноября.

В топ-5 российских регионов вошли Ленинградская область, Республика Карелия, Владимирская и Московская область, а возглавила рейтинг Челябинская область. Если субъект Федерации, стоящий на нижней строчке рейтинга, потушил в этом году 70 лесных пожаров в первые сутки, то на Южном Урале этот показатель составил 452.

«Оперативность тушения у нас остается на высоком уровне: в день обнаружения ликвидировано 100 % возгораний. Снижению площади лесных пожаров способствовали своевременно принятые меры профилактики. Силами лесопожарных формирований подведомственных учреждений Главного управления лесами и арендаторов лесных участков с начала пожароопасного сезона проведено более 21 тысячи патрулирований лесного фонда в целях обнаружения и тушения лесных пожаров», - рассказал заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.



Кроме того, он напомнил о работе 64 видеокамер на территории Челябинской области, с их помощью выявлен 91 лесной пожар и 444 возгорания на землях, не входящих в лесной фонд.

В этом году произошло масштабное обновление автопарка спецтехники для тушения лесных пожаров, повысив обеспеченность до 90%.

Итоги пожароопасного периода в Челябинской области подвели после его завершения 14 ноября.