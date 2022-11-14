В Челябинской области с 14 ноября завершен пожароопасный сезон 2022 года

С понедельника, 14 ноября, в лесах Челябинской области завершен пожароопасный сезон 2022 года.

Соответствующее постановление правительства области подписал губернатор, глава кабмина региона Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах правительство Челябинской области постановляет: пожароопасный сезон 2022 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 14 ноября 2022 года», - говорится в документе.

В 2022 году сократилось в два раза количество пожаров на территории лесного фонда региона, а площадь уменьшилась в 12 раз, отметил замначальника Главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда ликвидировано 452 лесных пожара на площади три тысячи 292 гектара, из них 17 крупных на площади одна тысяча 736 гектар. При чем 100 % возгораний было ликвидировано в день обнаружения.

Напомним, постановлением правительства региона начало пожароопасного сезона в 2022 году в лесах большинства муниципалитетов на Южном Урале было установлено с первого апреля. В лесах на территориях Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов – с 20 апреля. В 2021 году пожароопасный сезон на территории Челябинской области был установлен позже – с 10 апреля.