На звериной тропе Таганая обнаружен след косолапой няньки

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) отметился медведь-пестун (так называют медвежат, рожденных в прошлом году и помогающих матери-медведице нянчить, пестовать потомство).

След косолапой няньки (обычна эта роль достается самкам, хоть случаются и исключения) обнаружен на одной из звериных троп в районе горы Юрмы.

Как рассказали в нацпарке, пестун остается с медведицей на протяжении двух зим и даже ложится с ней в одну берлогу. А на третий год мать указывает вступившему в зрелый возраст помощнику на дверь.