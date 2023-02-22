Накануне праздника содержание сероводорода в воздухе Челябинска превысило ПДК в 3,8 раза

Накануне Дня защитника Отечества и длинных выходных, 22 февраля, в Челябинске отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска - предельно допустимые концентрации превышены почти в четыре раза.

Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Пост №67 Росгидромета (расположен на ул. Румянцева, д. 28А) зафиксировано превышение по сероводороду - 3,8 СИ (стандартного индекса).

Повышенное загрязнение атмосферы отмечено также на двух станциях контроля качества атмосферного воздухе Челябинской ТСН: №24 (Комсомольский проспект, д. 5) и №21 (ул. Чайковского, д. 1).

Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

Напомним, режим «чёрного неба» в Челябинске установился в 14 часов 22 февраля и продлится до 11 часов 23 февраля. НМУ также действуют на территории Карабаша и Коркино.