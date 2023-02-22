22.02.2023
Железнодорожники определили лучших в хоккее в валенках и лапте
22.02.2023
На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование
22.02.2023
В челябинском сквере «Молодежный» обустроят площадку для прогулок четвероногих
22.02.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта на Отрадной
22.02.2023
В Еманжелике полицейские спасли мальчика
22.02.2023
Снежная романтика: февральским днем любимцу Челябинска Ермаку явилась прекрасная Серебряна
Накануне праздника содержание сероводорода в воздухе Челябинска превысило ПДК в 3,8 раза
22.02.2023
В Челябинске, Карабаше и Коркино объявлены НМУ
18.02.2023
В Челябинской области НМУ продлятся до вечера воскресенья
13.02.2023
В пяти городах Челябинской области вновь установятся НМУ минимум на четверо суток
08.02.2023
Содержание сероводорода в воздухе Челябинска превышает ПДК в два с лишним раза
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023