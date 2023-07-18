Нарушители природоохранного законодательства на Южном Урале заплатят 10 миллионов

Почти 270 нарушений природоохранного законодательства выявили сотрудники министерства экологии Челябинской области за первое полугодие 2023 года. Виновные заплатят более десяти миллионов рублей, сообщает в пресс-службе ведомства.

В рамках регионального государственного экологического надзора было проведено 415 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 23 – по участию в проверках с прокуратурой и 392 выездных мероприятия.

По фактам нарушений было составлено 589 дел об административных правонарушениях, из них по 424 протоколам вынесены постановления на общую сумму штрафов более 10 миллионов рублей.

Также сотрудниками минэкологии региона объявлено более 900 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований природоохранного законодательства, проведено 19 профилактических визитов, отметили в ведомстве.