Наступающая неделя начнется с магнитной бури и будет богата на бури

В ближайшие сутки и на предстоящей неделе (в среду, четверг, пятницу и в воскресенье) ожидаются магнитные бури. Такой прогноз дают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ и Gismeteo.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, на территории Челябинской области 24 апреля магнитные бури (уровень G1, Кр=5) начнутся в пять часов утра и продлятся до 11 часов. Затем с 11 до 13 часов и с 17 до 19 часов ожидаются геомагнитные возмущения.

По среднесрочным прогнозам, магнитные бури (уровень G1, Кр=5) вероятны также 26, 27, 28 и 30 апреля.

Gismeteo прогнозирует 24 апреля слабые магнитные бури с двух часов ночи до восьми утра, умеренную бурю – с восьми до 11 часов утра и затем до 20 часов вечера – геомагнитные возмущения.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.