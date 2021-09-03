Наталья Котова пообещала помочь челябинской озеленительнице-энтузиастке в наведении красоты рядом с ее домом

Глава Челябинска Наталья Котова пообещала оказать помощь в озеленении неравнодушной горожанке-энтузиастке, которая уже семь лет создает вокруг себя и других жильцов обычного панельного дома на улице 40-летия Победы красоту и уют.

Жительница южноуральской столицы по имени Людмила Федоровна в одиночку высадила сотни растений. Мэр города оценила этот райский уголок по достоинству. Слова благодарности Наталья Котова выразила и при личном общении, и на своей официальной странице в ВКонтакте.

Наталья Петровна отметила, что озеленительница является профессионалом, имеет опыт и в строительной сфере, и в дизайне.

«Но только посмотрите, сколько сил она вложила в место, где живет, и от этого обычная панелька на улице 40-летия Победы заиграла совершенно другими красками! Даже не верится, что все это сделано руками одного человека, здесь сотни деревьев и растений, порядок и уют. Я искренне благодарна Людмиле Федоровне за ее личный и такой созидательный вклад в облик нашего города. И я знаю, что таких челябинцев немало, на следующей неделе мы наградим победителей и участников конкурса «Лучший двор» и отметим их труд», - сказала Наталья Котова.

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Людмиле Федоровне градоначальница пообещала оказать помощь в завершении некоторых этапов ее работы, с которыми сама челябинка справиться не в силах.

«И это будет наш небольшой вклад в ее огромную многолетнюю работу», - отметила Наталья Котова.

Удивительно, но злые горожане даже эту добрую новость испортили гадкими комментариями. И красота не так чтобы, и мэр плохая… И все не так и не то.