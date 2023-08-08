Непогода в Челябинской области сохранится до вечера девятого августа

Экстренное предупреждение о прогнозируемых опасных явлениях в Челябинской области продлено до вечера среды, девятого августа. Ожидаются сильные и продолжительные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра.

Накануне ночью в большинстве районов Челябинской области прошли небольшие и умеренные дожди, на крайнем севере области сильные дожди с грозами (выпало от 0,3 до 58 миллиметров осадков). Наибольшее количество осадков отметила метеостанция Верхний Уфалей - 94% от месячной нормы. Днем при грозах в отдельных районах отмечалось усиление ветра до 19 метров в секунду.

«Днем восьмого августа, ночью и днем девятого августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительный сильный дождь, грозы, град», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Днем среду, девятого августа, синоптики обещают плюс 23-28 градусов, на юге региона прохладнее – до плюс 20 градусов, в четверг начнется понижение температуры по всей территории.

Прогнозируется ветер 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду, днем ветер усилится до 6-11 метров в секунду, порывы до 20, при грозах шквалистое усиление до 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.