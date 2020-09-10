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Жители митингуют, власти заверяют, что все хорошо

НМУ продлены в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте

Среда обитания
Сегодня, 19:20
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Автор: 
Любовь Юрина

На территории четырех городов Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске и Коркино НМУ первой степени, начавшиеся третьего сентября, продлятся до 14 часов четверга, 10 сентября.

В Златоусте режим «черного неба» объявили с 19 часов 10 сентября до 14 часов 11 сентября. В Карабаше НМУ продлятся до 19 часов 11 сентября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Сегодня с 18 до 20 часов в парке Гагарина Челябинска неравнодушные жители собрались на митинг «Хватит нас травить!».

В преддверии митинга замминистра экологии Виталий Безруков предоставил разъяснения по организации охраны атмосферного воздуха в регионе. «В Челябинской области в последнее время для охраны воздуха сделано столько, сколько не делалось за несколько предыдущих десятилетий», - заверяет чиновник.

По словам Безрукова, в период НМУ в области жестко контролируется снижение выбросов промышленных предприятий в период неблагоприятных метеорологических условий. Ведется постоянный мониторинг качества воздуха. Чиновник заверяет, что многие челябинцы видят позитивные изменения. Однако, на странице «Вредные выбросы» ВКонтакте жители критикуют бездействие властей и выкладывают фотографии «видимого» воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64. Также обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8.30 до 20.00. С 20 часов до 8 часов 30 минут можно оставить сообщение в мессенджерах – Viber, WhatsApp.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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