НМУ продлены в четырех городах Челябинской области и объявлены в одном

В четырех городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Еще в одном городе НМУ объявлены на сутки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска, Коркино, Златоуста и Карабаша режим «черного неба» продлен до 19 часов среды, 14 сентября. В первых трех городах он был объявлен в 22 часа воскресенья, 11 сентября, в Карабаше – в 19 часов 12 сентября.

В Магнитогорске НМУ установятся в 19 часов 13 сентября и сохранятся до 19 часов 14 сентября.

На период с 22 часов 11 сентября до 19 часов 14 сентября отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

По данным мониторинга качества атмосферного воздуха, накануне, 12 сентября, в Челябинске отмечен один случай превышения ПДКмр фторида водорода в 1,3 раза в Металлургическом районе.

В Магнитогорске зарегистрирован один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,2 раза в левобережной части Ленинского района.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.