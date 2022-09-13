13.09.2022
На ПО «Маяк» в Озерске смена руководства
13.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
13.09.2022
В Озерске открылся медицинский класс
13.09.2022
После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку
13.09.2022
Для школьников: в Доме актёра пройдёт кастинг в Театральную школу
13.09.2022
Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение ФОКа в Кусе
НМУ продлены в четырех городах Челябинской области и объявлены в одном
12.09.2022
В шести городах Челябинской области установились НМУ, фиксируются случаи превышения ПДК
01.09.2022
НМУ в четырех городах Челябинской области продлены до вечера пятницы
31.08.2022
Четыре города Челябинской области встретят День знаний в режиме «черного неба»
30.08.2022
В пяти городах Челябинской области сохранятся НМУ на фоне аномальной жары
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022