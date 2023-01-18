НМУ продлены в пяти городах Челябинской области и объявлены еще в двух

В пяти городах Челябинской области продлены еще на двое суток неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Кроме того, режим «черного неба» установился еще в двух городах.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино и Челябинска режим «черного неба» начался в 19 часов понедельника, 16 января, и продлен до 19 часов пятницы, 20 января.

В Магнитогорске НМУ продлятся с 18 часов 17 января до 19 часов 19 января, в Сатке – с 19 часов 18 января и до 19 часов 20 января.

На период с 19 часов 16 января до 19 часов 20 января отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.