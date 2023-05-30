30.05.2023
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко провёл мастер-класс в Карабаше
30.05.2023
Самых «горячих» перевозчиков Челябинска будут наказывать рублем
30.05.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Новомеханическую от Каслинской до путепровода
30.05.2023
Возбуждено уголовное дело по факту атаки беспилотников по объектам в Москве и Подмосковье
30.05.2023
В 11 челябинских дворах полностью сформировали комфортную среду
30.05.2023
Еткуль стал площадкой для регионального форума «Благополучная семья»
НМУ сохранятся в четырех городах Челябинской области
29.05.2023
НМУ в семи городах Челябинской области продлены еще на сутки
25.05.2023
В Челябинской области НМУ продлены до вечера 29 мая, в воздухе «букет» загрязняющих веществ
24.05.2023
В Челябинске повысили степень НМУ, содержание сероводорода в воздухе выше нормы в четыре раза
23.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023