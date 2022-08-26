НМУ в семи городах Челябинской области продержатся в выходные и понедельник

В пяти городах Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В двух муниципалитетах режим «черного неба» объявлен с субботы по понедельник. Усугублять ситуацию будет жаркая погода и очень слабый ветер в воскресенье и понедельник.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Аше, Златоусте, Сатке, Коркино НМУ объявлены с 19 часов пятницы, 26 августа, до 19 часов понедельника, 29 августа.

В Карабаше и Магнитогорске неблагоприятные метеоусловия начнутся в 19 часов субботы, 27 августа, и также продлятся до 19 часов 29 августа.

На период с пяти утра 21 августа до 19 часов 29 августа отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, накануне, 25 августа, в Челябинске отмечены два случая превышения ПДКмр фторида водорода в 1,2 и 2,0 раза в Металлургическом районе.

В Магнитогорске зарегистрировано два случая превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,5 и 1,7 раза в левобережной части Орджоникидзевского района.

В Златоусте зафиксирован один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,2 раза и два случая превышения ПДКмр формальдегида в 1,1 и 1,3 раза в районе ул. им. Г.В. Плеханова.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.