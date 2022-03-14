Ночь на вторник Челябинской области будет морозной, днем потеплеет

Во вторник, 15 марта, в Челябинской области ожидается морозная погода ночью, потепление днем, повышенное атмосферное давление, порывистый ветер. Местами пройдет небольшой снег, в Челябинске – бузе существенных осадков. Прогнозируют магнитные бури.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 19-21 градус, по области – минус 18-23 градуса, при прояснении – до минус 28 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется сразу на 12 градусов – будет минус 7-9 градусов. По области синоптики обещают от минус четырех градусов до минус девяти градусов, в низинах холоднее – до минус 12 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду, днем порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 751 миллиметр ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Восход солнца в 7 часов 10 минут, заход - в 18 часов 57 минут. Долгота светового дня - 11 часов 47 минут. Луна растущая, первая четверть.

По народному календарю 15 марта – Федот Ветронос. Русский народ прозвал святого Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры.

Также существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю - это становится причиной последней большой оттепели. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили: «Федот - да не тот». Старики подмечали: если Авдотья и Федот были ясны, то Юрий (шестое мая) и Николай (22 мая) тоже ясные будут. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь - это сулило мокрое лето.

Именины в этот день: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.