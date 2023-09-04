Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела

Новая набережная Первого озера Челябинска, которую возводит на радость горожанам компания «Строймеханизация», заметно похорошела.

На прибрежной территории уже сформирована тропиночная сеть, установлены малые архитектурные формы, обустроены спортивные площадки.

Промежуточные результаты благоустройства береговой полосы оценила глава Челябинска Наталья Котова. Мэр поблагодарила инвесторов за проделанную работу и вклад в благоустройство мегаполиса.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, набережная создается рядом с муниципальной школой бокса «Алмаз».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в процессе работ по созданию набережной Первого озера был обнаружен родник, который решили облагородить, максимально сохранив природный рельеф. Тогда появилась идея добавить в проект ступеньки из спила деревьев от остановки общественного транспорта до прогулочной зоны набережной, а также смонтировать мостик в том месте, где ручей соединяется с озером.