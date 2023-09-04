04.09.2023
В Челябинске вспомнили уральских героев
04.09.2023
Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела
04.09.2023
На улице Цвиллинга в Челябинске продлили ограничение движения
04.09.2023
В Челябинске презентовали научную выставку о лошадях
04.09.2023
Зелень вместо фруктов: в Челябинске взамен снесенных киосков-нелегалов высаживают деревья
04.09.2023
В МУП «ПОВВ» Челябинска проводятся обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела
Промежуточные результата береговой полосы городского водоема оценила Наталья Котова
16.08.2023
Ко дню города у чуриловцев появится своя благоустроенная набережная
06.06.2023
На Первом озере Челябинска появится благоустроенная набережная
04.04.2022
По поручению Натальи Котовой в Челябинске закрыт доступ к реке Миасс
15.11.2021
Новая набережная Нязепетровска: «нападение» вандалов и арт-объект на понтоне
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023