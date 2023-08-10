На Первом озере Челябинска создают набережную с родником и мостиком

На Первом озере в Тракторозаводском районе Челябинска уже два месяца создают комфортную зону отдыха – берег городского озера благоустраивает подрядчик, ранее преображавший набережную реки Миасс.

В июне рабочие убрали поросль и расчистили территорию будущей набережной от мусора, затем занялись выравниванием поверхности и укладкой бетонной брусчатки.

В процессе работ был обнаружен родник, который решили облагородить, максимально сохранив природный рельеф. Тогда появилась идея добавить в проект ступеньки из спила деревьев от остановки общественного транспорта до прогулочной зоны набережной, а также смонтировать мостик в том месте, где ручей соединяется с озером.

Не прекращаются работы и по расчистке дна Первого озера от многочисленных растений. Сотрудники «Строймеханизации» уже вывезли более 50 тонн ила, причем использовали его для удобрения земли в окрестных территориях. Еще немного - и здесь вполне можно будет купаться, тем более что береговая зона будет засыпана песком для удобного захода в воду. Протяженность пляжа составит более 220 метров.

«Мой дом находится в 200 метров отсюда, поэтому я как никто другой заинтересован в том, чтобы мне самому здесь было приятно гулять и не было стыдно привести свою семью - супругу и двоих детей. Поэтому помимо скорости, на этом объекте строго выдерживается качество строительства. Я контролирую ход работ в будни и выходные, днем и вечером, и вместе со всеми жителями района жду, когда у нас появится своя набережная», - рассказал руководитель проекта строительства Василий Личидов.

Как сообщили в компании «Строймеханизация», в ближайшие недели на прогулочной зоне появятся пешеходные дорожки, специальное покрытие для бега, будут обустроены газоны, высажены деревья, установлены светильники и спортивные тренажеры.

Такое современное благоустроенное место для семейного отдыха, прогулок и занятий спортом появится в Тракторозаводском районе благодаря поддержке частного инвестора «Спорт Урал» и городской администрации.