Новое экстренное предупреждение для южноуральцев

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий - сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер на фоне изнуряющей жары.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, до конца суток 13 июля, в южных и горных районах региона ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Вероятно шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Кроме того, с 13 по 16 июля в области сохранится сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 36 градусов. В юго-западных, восточных районах, в юго-восточных районах - чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории преобладание высокой пожарной опасности.

Душную погоду с недостаточным содержанием кислорода в воздухе плохо переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринными нарушениями, хронической кислородной и венозной недостаточностью.

В ГУ МЧС области предупреждают, в связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, предупреждают в ГУ МЧС. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

Вероятны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «112», «101» и «01».