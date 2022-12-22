Обновленный челябинский «Сокол» 23 декабря снова распахнет свои двери

В Челябинске завтра, 23 декабря, преображенный дом культуры «Сокол», являющийся украшением поселка Аэропорт, снова распахнет свои двери перед горожанами.

В здании ДК провели капитальный ремонт, завезли новую мебель, заменили кресла в зрительном зале, смонтировали новое звуковое и световое оборудование, приобрели новые музыкальные инструменты. Украшением сцены стал светодиодный экран.

Напомним, дом культуры «Сокол», спроектированный по образу самолета, обновили в рамках программы инициативного бюджетирования. Ремонтные работы стартовали в июле этого года.

Данный ДК работает в поселке Аэропорт с 1953 года. Реконструкция здания проводилась также в 2004 году.