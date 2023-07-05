05.07.2023
В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана
05.07.2023
В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице
05.07.2023
В Челябинске частично закрыли движение по улице Бажова
05.07.2023
Общественная палата взяла на контроль ситуацию с вырубкой леса в «Вишневой горке»
04.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 июля (18+)
04.07.2023
В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14
Общественная палата взяла на контроль ситуацию с вырубкой леса в «Вишневой горке»
21.02.2023
«Зеленый пояс» появится и вокруг Верхнеуральска
27.12.2022
Прокуратура Челябинской области подписала соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой
04.08.2022
Общественники озаботились противодействием экстремизму и терроризму
27.07.2022
Общественная палата Челябинской области берет на контроль расширение улицы Худякова
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023