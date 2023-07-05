Общественная палата взяла на контроль ситуацию с вырубкой леса в «Вишневой горке»

Общественники взяли на контроль ситуацию, связанную с вырубкой леса рядом с экотропой в микрорайоне «Вишневая горка» на территории поселка Западный в Сосновском районе (Челябинская область).

С коллективным обращением о вырубке зеленых насаждений в Общественную палату региона обратились жители «Вишневой горки».

«Южноуральцы пытаются остановить вырубу деревьев и строительство новых объектов на берегу Шершневского водохранилища, они обращаются в различные ведомства с просьбой провести проверку законности проводимых работ, но вырубка и стройка продолжаются. Заявители обеспокоены антропогенной нагрузкой на единственный питьевой источник Челябинска, которая ежегодно увеличивается, а уровень воды в Шершнях тем временем уменьшается. Кроме того, люди возмущены тем, что когда-то застройщик рекламировал микрорайон с видом на лес, что явилось для многих приоритетом при выборе жилья, теперь в ближайшее время его может не стать, а вместо леса появятся новые многоэтажки», - отмечают в Общественной палате Челябинской области, которая, рассмотрев поступившие обращения, направила запросы в соответствующие инстанции для разъяснения ситуации и выработки путей ее решения.

Так, исходя из ответа от главного управления лесами Челябинской области установлено, что земельный участок, на котором происходит вырубка, не относится к лесному фонду. Министерство экологии региона, в свою очередь, сообщило, что согласно положениям Водного кодекса РФ строительство в границах водоохранных зон допускается, но при условии оборудования объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

Еще один запрос направлен в администрацию Сосновского района. Общественники попросили предоставить полную информацию по ситуации, указанной в обращениях граждан. А именно: производится ли вырубка леса, в каких целях, имеются ли разрешительные документы на данную деятельность, ведется ли в настоящее время проектирование, строительство хозяйственных или иных объектов в водоохранной зоне и соблюдаются ли при этом требования законодательства в области охраны окружающей среды.

По результатам полученных ответов общественники выработают пути решения сложившейся ситуации. Представители областной палаты уверены, что мнение общества должно быть учтено при решении любых вопросов.