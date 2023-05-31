31.05.2023
Обмелением озера Увильды заинтересовался глава СКР
31.05.2023
Общественники заявили о массовой гибели деревьев в челябинском сквере искусств
31.05.2023
Директор спортшколы Александр Галкин: «Для учеников общение с особыми ребятами – настоящий подарок»
31.05.2023
Облсуд оставил экс-вице-мэра Магнитогорска Гаврилова под стражей
31.05.2023
Челябинский бизнес реализует политику импортозамещения в 3D-технологиях
31.05.2023
В Ашинском районе отменены буровзрывные работы на первое июня
Общественники заявили о массовой гибели деревьев в челябинском сквере искусств
30.05.2023
Челябинский Сад камней озеленят за 13,9 миллиона рублей
29.05.2023
Центральный район Челябинска демонстрирует качественное озеленение
26.05.2023
Мэрия Челябинска: «Подрядчик заменит неприжившиеся деревья на Молдавской по гарантии»
19.05.2023
В Челябинске на улице Индивидуальной высадили почти двести молодых сосен
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023