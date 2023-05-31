Общественники заявили о массовой гибели деревьев в челябинском сквере Искусств на набережной реки Миасс по улице Труда в Центральном районе.

Мониторинг общественного пространства эксперты экологического объединения «Эко-Стандарт» провели по обращению жителей, констатировав факт гибели свыше трех десятков растений.

Экоактивисты заявили, что деревья погибли из-за отсутствия должного ухода, сообщив, что подрядной организацией здесь являлась компания «Урал-сервис-групп».

Агентство «Урал-пресс-информ» направило запрос в администрацию Челябинска с просьбой прокомментировать заявление общественников и рассказать, когда будет произведена замена неприжившихся зеленых насаждений.