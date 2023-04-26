Огонь подобрался к коттеджному поселку в Сосновском районе

Огонь подобрался к коттеджному поселку Малиновка под Челябинском (Сосновский район, Челябинская область). Угрозы населению в настоящий момент нет.

Ландшафтный пожар возле поселка Малиновка вспыхнул накануне вечером, 26 апреля. По предварительной информации, загорелась трава. Был риск, что огонь может перекинуться на жилые дома.

«На месте работают силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона на тушении травы. Угроза строениям ликвидирована. Работают пять автоцистерн и два трактора от администрации», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Информации о площади пожара пока нет. Работа продолжается. В МЧС уточнили, что ситуацию держат на контроле. В администрации Сосновского района прокомментировать ситуацию пообещали позже.

Напомним, на территории всей Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Введены запреты на разведение костров, сжигание сухой растительности, порубочных остатков, мусора и горючих материалов, а также на проведение иных пожароопасных работ.

В регионе продолжается профилактическая работа с населением по соблюдению мер пожарной безопасности. Рейды патрульно-контрольных групп, совместно с представителями органов местного самоуправления, проходят на территориях садовых товариществ, частного жилого сектора и на неразграниченных территориях города.