19.05.2021
В Челябинске состоялось благотворительное ледовое шоу для борцов с ковидом
19.05.2021
В Челябинской области посевная преодолела экватор
19.05.2021
Открыт приём заявок на участие в форуме для профессиональных актёров Челябинской области
19.05.2021
Спасатели восьмые сутки ищут пропавшего в горах Абхазии уральского туриста
19.05.2021
Южноуральские спасатели приступили к рейдам по пляжам
19.05.2021
Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым
Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым
07.09.2020
Экологи и волонтеры провели полномасштабный субботник на озере Тургояк
24.07.2020
Виталий Лопин пообещал лично заняться спасением Тургояка
17.07.2020
Прокуратура потребовала, чтобы глава Миасса контролировал массовое скопление людей на Тургояке
16.07.2020
Машины отдыхающих на Тургояке, которые препятствуют проезду экстренных служб, будут эвакуировать
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021