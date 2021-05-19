Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым

Одна из ярчайших жемчужин Южного Урала – озеро Тургояк – стала чище. Об этом, ссылаясь на результаты мониторинга качества воды и физико-химического анализа, заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

«По итогам 2019 года вода в Тургояке относилась к третьему классу качества: умеренно загрязненная. В 2020-м вода в озере характеризуется как чистая (второй класс)», - рассказал Безруков.

Он отметил, что положительные изменения произошли благодаря введенным ограничениям и контрольно-надзорным мероприятиям.

«Несмотря на улучшение качества воды, жесткий контроль и ограничения не отменяются. Озеро по-прежнему испытывает ряд проблем, связанных с большим количеством любителей дикого туризма. Это горы отходов, размещение автомобилей в водоохранной зоне, разведение несанкционированных костров и отсутствие централизованного подключения к канализации капитальных и некапитальных объектов», - отметил Виталий Безруков.

Он заверил, что минэкологии региона продолжит работу по ужесточению и введению дополнительных требований природоохранных мероприятий с целью поддержания и улучшения состояния памятника природы.

В министерстве напомнили, что в прошлом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал на Тургояке комплекс мер по сохранению озера. В частности, был введен запрет на предоставление новых земельных участков под возведение капитальных и некапитальных объектов, использование пиротехнических изделий, перемещение на катерах с двигателями внутреннего сгорания, усилены рейдовые мероприятия. Кроме того, собственников всех имеющихся на водоеме объектов обязали подключаться к централизованной канализации.