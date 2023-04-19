19.04.2023
В Магнитогорске состоится конференция «RPA Connect: Формула эффекта»
19.04.2023
Работа кафе «Дархан», где челябинцы заразились гепатитом, вновь приостановлена
19.04.2023
В Челябинске ограничат передвижение пешеходов из-за репетиции парада Победы
19.04.2023
«Пятерочка» приглашает юных южноуральцев собрать редкие монеты
19.04.2023
Контрразведка «Смерш» отмечает 80-летие
18.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля (18+)
Около деревни Малый Кунашак потушен серьезный ландшафтный пожар
13.04.2023
Огонь подбирается к п. Трубный в Сосновском районе
11.04.2023
В Челябинской области – наиболее сложная в УрФО пожароопасная обстановка
10.04.2023
В Челябинской области особый противопожарный режим действует уже на территории девяти районов
05.04.2023
Космический мониторинг и беспилотники помогают южноуральским огнеборцам
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023