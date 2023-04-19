Около деревни Малый Кунашак потушен серьезный ландшафтный пожар

Недалеко от деревни Малый Кунашак (Кунашакский район, Челябинская область) потушен серьезный ландшафтный пожар. Существовала реальная угроза распространения огня сразу на несколько населенных пунктов.

По данным МСЧ по Челябинской области, в одном километре от деревни Малый Кунашак произошло загорание сухой растительности и камыша. К месту вызова были направлены силы и средства Каслинского пожарно-спасательного гарнизона и противопожарной службы Челябинской области.

Существовала реальная угроза распространения огня сразу на несколько населенных пунктов – Малый Кунашак, Сарыкумляк и Ибрагимова. Сухостой горел быстро, порывы ветра увеличивали скорость распространения пламени. До ближайших заборов подсобных участков Малого Кунашака оставалось несколько десятков метров.

«Представители муниципалитета организовали работу семи тракторов по опашке очага возгорания, а также трех единиц водоподвозящей техники. На месте также работали представители Куяшского участкового лесничества», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар удалось локализовать, а затем и ликвидировать открытое горение, не пустив огонь в населенные пункты.

По предварительной причине ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время органы дознания проводят проверку.