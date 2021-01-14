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Отменены занятия в школах Челябинска и Магнитогорска

Сегодня, 14 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменены занятия в школах города Челябинска и Магнитогорска.

«В связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по 11 классы первой и второй смены», - сообщает администрация города.

В образовательных учреждениях Магнитогорска мороз оставил дома всех учеников, обучающихся в первую смену.

«В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1-11 классов школ города Магнитогорска, которые обучаются в первую смену», - сообщает мэрия.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночные часы по области столбик термометра опускался до минус 34-39 градусов, в низинах - до минус 42 градусов, в западных районах – до минус 29 градусов. В восемь утра в Челябинске было минус 35 градусов, безветренно, в Магнитогорске в утренние часы - минус 33 градуса, ветра нет.

Напомним, в сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.