25.04.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут «Шмакова – ж/д вокзал»
25.04.2023
Юлия Сударенко о центре реабилитации наркозависимых: «Люди напуганы»
25.04.2023
Стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
25.04.2023
Изношенные сети водоснабжения Красногорского получат вторую жизнь
25.04.2023
В Еткульском районе приостановлена деятельность центра по реабилитации алко- и наркозависимых
25.04.2023
В Челябинске объекты культурного наследия «принимают душ»
Отопительный сезон в Челябинске завершен
10.04.2023
В Челябинске пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя
29.09.2022
В Челябинске почти все во всех социальных учреждениях запущено отопление
27.09.2022
В Челябинской области отопление запущено в половине соцучреждений и каждом пятом доме
26.09.2022
Тепло в дома жителей Коркино придет с 26 сентября по первое октября
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023