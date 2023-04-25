Отопительный сезон в Челябинске завершен

Главой города Натальей Котовой подписано распоряжение об окончании отопительного периода в Челябинске 2022-2023 годов.

Согласно распоряжению, отопительный сезон в городе завершается 26 апреля.

После завершения отопительного периода для домов, подключенных к централизованному теплоснабжению, в соответствии с распоряжением Главы АО «УСТЭК-Челябинск» в течение суток выполнит перевод тепловых сетей и центральных тепловых пунктов на летнюю схему с целью обеспечения горячим водоснабжением потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе «УСТЭК- Челябинск».

Также специалисты управляющих компаний совместно с теплоэнергетиками произведут отключение внутридомовых систем отопления многоквартирных домов, находящихся в их ведении.