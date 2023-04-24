Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду

В Челябинске 26 апреля отключат отопление в многоквартирных домах. Это произойдет, если среднесуточная температура еще несколько дней будет находиться на уровне +8 градусов.

Об этом сегодня, 24 апреля, на аппаратном совещании с главой Челябинска Натальей Котовой сообщил заместитель по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Одним из важных условий является установление стабильной среднесуточной температуры не ниже плюс восемь градусов Цельсия», - отметил чиновник.

Если прогнозы синоптиков воплотятся в жизнь, то уже в среду, 26 апреля, отопление у горожан будет отключено.