ПАО «ЧМК» - во главе экологическое движения в Челябинской области

Проблемам экологического развития и охраны окружающей среды был посвящен состоявшийся сегодня,12 декабря, во Дворце культуры Челябинского металлургического комбината Второй ежегодный региональный экологический форум «Экоинжиниринг 2.0». Он был организован входящим в Группу «Мечел» ПАО «ЧМК» по инициативе экоактивистов общественной организации «Зеленый город» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, Правительства Челябинской области, Общественной палаты Челябинской области и Южно-Уральского государственного университета.

Как передал с пленарного заседания корреспондент агентства «Урал-пресс-информ», в его работе приняли участие более 600 ученых, экспертов, производственников, студентов, экологических активистов, общественных и политических деятелей региона.

«Символично, что челябинский экологический форум открылся именно 12 декабря, в День Конституции России, - подчеркнул министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. - Основной закон страны гарантирует ее гражданам право на жизнь, здоровье и благоприятную экологическую среду. Сегодня на территории Южного Урала действуют более 60 тысяч экологических активистов, 480 из них представили свои проекты на первый областной конкурс. Подобные форумы поднимают важные вопросы экологической безопасности, которая непосредственно влияет на здоровье нации. Все экологические мероприятия направлены на одно – чтобы люди реализовали прописанное в конституции право жить в благоприятной среде. Только объединяя усилия, общественность и власти смогут изменить сложившуюся экологическую ситуацию в лучшую сторону».

По словам члена Общественной палаты РФ, организатора волонтерского эко-движения «Время Че» Феликса Панова, целью форума «Экоинжиниринг 2.0» является популяризация и внедрение в жизнь достижений науки и новых технологий в сфере экологии, повышение экологической грамотности южноуральцев. Экологическое развитие территории должно быть непрерывным. Особое внимание организаторы форума уделили гражданским инициативам, научно-исследовательским, образовательно-просветительским и прикладным проектам, а также стартапам общественников и экологов. Инициативы, прозвучавшие на состоявшемся в 2018 году Первом региональном экологическом форуме «Экоинжиниринг 1.0» получили продолжение, многие из них стали конкретными экологическими проектами.

«Гражданское общество развивается, и власть обязана удовлетворять его запросы. В Челябинской области существует огромный запрос на качественную экологическую информацию. Форум «Экоинжиниринг» уже второй год это подтверждает. По результатам форума будет составлена резолюция с предложениями по реализации конкретных экологических проектов, включая проект переработки твердых бытовых отходов. Резолюция общественников будет направлена губернатору Челябинской области Алексею Текслеру», – заявил Феликс Панов.

Экологи и общественники представили перспективные научно-исследовательские, образовательно-просветительские и прикладные проекты, стартапы и гражданские практики в области экологии. Особое место было отведено площадке «Мир природы в свете наилучших доступных технологий», на ней выступили представители контролирующих органов, областной администрации и промышленных предприятий. Модель второго форума была несколько изменена. Помимо традиционного пленарного заседания, работали сразу две большие тематические площадки, на которых обсуждались идеи по развитию экологических знаний челябинцев, рассматривались примеры эффективного применения экологических знаний на практике. Уже во втором квартале 2020 года в Челябинске планируется издать подготовленный по инициативе ученых ЮУрГУ полноценный экологический словарь. В его создании принимают участие 25 авторов, уже подготовивших 33 тематических статьи.

Директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Антон Левада презентовал собравшимся новую экологическую политику предприятия, основанную на непрерывной системе постоянных улучшений в использовании новейших доступных технологий. Руководство Группы «Мечел» понимает важность экологического просвещения населения и сделало экологическую политику предприятия максимально открытой. Группа «Мечел» стала первой компанией в Уральском регионе, инициировавшей на своих пяти южноуральских промышленных площадках проведение независимого экологического аудита. Его в течение года проводили независимые эксперты санкт-петербургского НИИ «Атмосфера». Итоги независимого аудита показали, что предприятия «Мечела» работают в пределах установленных норм, но не все из них в полной мере используют лучшие из доступных технологий. В результате были внесены необходимые корректировки в экологическую программу на период до 2024 года общей стоимостью более 10 миллиардов рублей. Реализация программы за пять лет позволит снизить ежегодные выбросы загрязняющих веществ на 14,2 тысячи тонн в год. Только до конца 2019 года будут реализованы три экологических мероприятия общей стоимостью более двух миллиардов рублей. Помимо постоянных производственных экологических улучшений, компания ведет озеленение прилегающих к промышленным площадкам территорий, дворов Металлургического района Челябинска, выделяет гранты на реализацию перспективных проектов местных экологических активистов.

В этом году ПАО «Челябинский металлургический комбинат» стало первым предприятием-партнером сайта «Экологическая открытость». Проект создан экоактивистами Челябинска и презентован на региональном экологическом форуме «Экоинжиниринг 2.0». Сайт «Экологическая открытость» (экологическаяоткрытость.рф - будет запущен 18 декабря) создан экологом, членом Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Ксенией Галкиной при поддержке благотворительного экологического фонда «Моя планета». Идея проекта состоит в организации информационной площадки, где будет отражаться информация о предприятиях, о специфике производства и влиянии на окружающую среду. ЧМК поддержал идею фонда и первым предоставил информацию об основных производственных участках комбината. На сайте размещена карта города с отображением работающих предприятий. При нажатии на соответствующий значок открывается страница компании с информацией о технологии производства и экологических мероприятиях. В перспективе планируется отображать на карте все предприятия, состоящие на учете в государственном экологическом реестре, а также те предприятия, которые не имеют разрешения на выбросы и работают в тени крупных заводов. Все загрязнители выявляются в ходе объездов территории города. Сайт поможет понять, какие предприятия состоят на учете в экологическом реестре, а какие нет.