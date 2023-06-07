В Чебаркуле выбрали «Мисс Уралкуз-2023»

В Чебаркуле (Челябинская область) на заводе «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») выбрали первую красавицу, ею стала машинистка крана Ирина Белышева.

Конкурс «Мисс Уралкуз-2023» был посвящен 20-летнему юбилею Группы «Мечел». За внимание зрителей и высокие оценки жюри сразились шесть работниц предприятия.

Продемонстрировать свои творческие способности и эрудицию вызвались сотрудницы предприятия из разных подразделений: электросталеплавильного цеха, департамента контроля качества, кузнечно-прессового и механообрабатывающего цехов, а также заводоуправления челябинского филиала «Уралкуза».

Первый этап конкурса – самопрезентация. Участницы рассказали о себе и своих семьях, особенностях профессии, увлечениях и любимых местах отдыха. На втором этапе девушки проявили себя с творческой стороны и за пять минут каждая создала уникальный модный аксессуар из женской шляпы и декоративных элементов. Далее конкурсанток ждала викторина на эрудицию и дефиле, по итогам которого члены жюри оценили вечерние наряды претенденток на победу.

Титул Мисс «Уральская кузница-2023» получила машинистка крана кузнечно-прессового цеха Ирина Белышева. Участницам вручили цветы, корпоративные призы и подарочные сертификаты.

«На предприятии мы часто проводим конкурсы профессионального мастерства, в том числе среди женской части коллектива, однако «мисс предприятия» выбирали впервые. Сотрудники с энтузиазмом восприняли проведение такого мероприятия, так что, возможно, будем проводить такие конкурсы и в будущем», – отметил директор департамента по работе с персоналом завода «Уральская Кузница» Дмитрий Рекк.