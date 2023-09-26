«Уральская кузница» провела детский праздник

В Чебаркуле Челябинской области сотрудники завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») подготовили праздник для детей работников и рассказали младшему поколению об истории предприятия.

Местом сбора более 30 семей стала площадь перед «Уральской кузницей». В начале мероприятия маленькие гости посетили заводской музей и узнали краткую историю становления завода, а затем поучаствовали в конкурсе рисунков на тему начала нового учебного года. На память ребята получили набор карандашей и альбомы для рисования.

Следующей площадкой для проведения праздника стал парк «Семейный», который является традиционным местом отдыха жителей города. Юных участников ожидали аниматоры, веселые спортивные конкурсы и танцевальные состязания. Гостям праздника раздавали сладкую вату и воздушные шары в корпоративных цветах Группы «Мечел».