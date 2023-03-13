«Уралкуз» сообщает о назначении нового управляющего директора

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) сообщает о назначении нового управляющего директора. Им назначен Даниил Мергенев, ранее занимавший должность директора управления по операционной деятельности предприятия. На этом посту он сменил Виктора Маценко.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев отметил:

«Даниил Сергеевич – профессионал своего дела с обширным опытом. Практически весь его послужной список связан с работой на металлургических предприятиях «Мечела» в Челябинской области: он прошел путь от сталевара до директора предприятия, поэтому ему знакомы все нюансы производства. Сейчас перед ним стоят новые масштабные производственные задачи.

Мы ценим большой вклад Виктора Ивановича Маценко в развитие «Уралкуза». За 34 года работы на предприятиях Группы «Мечел» он показал себя эффективным управленцем, который вывел производство на достойный уровень, реализовал множество важных проектов».

Опыт работы Даниила Мергенева:

2020-2023 – директор управления по операционной деятельности ПАО «Уральская кузница»

2017-2020 – главный инженер ПАО «Уральская кузница»

2014-2017 – директор челябинского филиала ПАО «Уральская кузница»

2009-2014 – начальник электросталеплавильного цеха челябинского филиала ОАО «Уральская кузница»

1999-2008 – подготовитель составов к разливке плавок, затем подручный сталевара электропечей, старший мастер ОАО «Челябинский металлургический комбинат».

Образование:

Окончил Челябинский металлургический колледж по специальности «Металлургия черных металлов», а также Южно-Уральский институт управления и экономики по специальности «Менеджмент организации».