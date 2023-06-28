Пастбища рядом с Берлином давно превратились в свалку и зарастают сорняком

Администрация Нижнесанарского сельского поселения Троицкого муниципального района (Челябинская область) злостно игнорирует предписания регионального Россельхознадзора и суда по устранению свалки на землях сельскохозяйственного назначения.

Выездное обследование сельхозземли общей площадью 150,7 гектара, рядом с поселком Берлин, должностные лица надзорного ведомства провели 19 июня. Как оказалось, пастбища не используются по назначению, захламлены отходами производства и потребления (пластик, шифер, старая древесина, бумага, навоз, стекло, строительный мусор) на площади 15,8 гектара. Кроме того, предназначенные для выпаса земли зарастают по всей площади сорной растительностью (тысячелистник обыкновенный, крапива жгучая, пастушья сумка, полынь горькая, житняк полевой, лебеда, одуванчик обыкновенный, бодяк полевой).

«Площадь несанкционированной свалки, расположенной вблизи хозяйственных и жилых построек поселка, с момента окончания последнего выездного контрольно-надзорного мероприятия, проведенного еще в июне 2021 года, увеличилась в три раза», - сообщила представитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, пользователь (администрация Нижнесанарского сельского поселения) не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее администрация неоднократно привлекалась к ответственности по части второй статьи 8.7 КоАП РФ, частям 25 и 26 статьи 19.5 КоАП РФ постановлениями мировых и федеральных судей Троицкого района.

Но ничего не менялось, и управление Россельхознадзора направило письмо в прокуратуру Челябинской области. Дело было передано в прокуратуру Троицкого района, которая обратилась с исковым заявлением в суд, постановивший ликвидировать свалку до первого июля 2020 года. Решение суда не исполнено до настоящего времени: вышеуказанные земли не приведены в пригодное для сельскохозяйственного использования состояние.

Администрация Троицкого муниципального района девять лет ссылается на отсутствие денежных средств в бюджете для ликвидации данной незаконной свалки. В июне 2023 года с целью исполнения нарушителем решения суда и ликвидации свалки управление Россельхознадзора обратилось в службу судебных приставов и к заместителю губернатора Челябинской области.