Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках

Большинство хвойных деревьев, высаженных в кадках на проспекте Ленина (в районе доме №71) в Челябинске в прошлом году, высохли. Зрелище крупномеры являют печальное.

Снимками погибших растений, сделанных сегодня днем, 25-го мая, с агентством «Урал-пресс-информ» поделился эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин, который ранее уже присылал фото и видео других погибших в районе педагогического вуза хвойных.

Напомним, на проспекте Ленина, в районе педагогического университета, также засохли многие саженцы горной сосны. Кадки на пересечении Ленина и Володарского пустуют – погибшие растения выкопали, новых не посадили. Как ранее пояснял глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, эти работы у подрядчика изначально не принимались, соответственно, высадку районные власти не оплачивали.

+6 +4 На проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках Фото: Константин Лопин

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На аппаратном совещании в администрации Челябинска 17-го мая глава города Наталья Котова поинтересовалась у Виктора Ереклинцева, долго ли будут пустовать кадки возле педуниверситета, на что он ответил, что в настоящее время представители районной администрации вместе со специалистами разбираются в причинах гибели растений на Ленина, 71, полив которых осуществлялся, по его словам, в полном объеме; вносилась и весенняя подкормка.

Виктор Ереклинцев заверил мэра, что пустыми кадки не останутся – новые растения будут высажены. Сейчас решается вопрос, на каких насаждениях остановить выбор. Судя по тому, что на проспекте Ленина засохло еще больше деревьев, скоро опустеют новые кадки. И властям также придется решать, что высадить взамен, и сильно постараться, чтобы повторения истории с гибелью хвойных не произошло.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», отвечая на вопрос Натальи Котовой о судьбе кадок, глава Центрального вопроса также посетовал, что, к сожалению, подгоревшие деревца (горная сосна) есть и в кадках на набережной Миасса, и на площади Революции.

Градоначальница, возвращаясь к теме опустевших кадок возле педуниверситета, сделала замечание, что вопрос с ними решается слишком долго, и выразила предположение, что процесс с высадкой новых растений может затянуться, ведь в регион пришла сильная жара.

Отметим, в настоящее время в Челябинске проводится инвентаризация всех зеленых насаждений, высаженных в прошлом году. Ответственные за организацию данной работы чиновники пообещали предоставить всю информацию по благополучно вышедшим из зимы и погибшим растениям в ближайшее время (до конца мая).