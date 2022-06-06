Первый Экологический водный форум Южного Урала пройдет в Челябинске и на Тургояке

Первый Экологический водный форум Южного Урала состоится 24-25 июня в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России». Он будет проходить на двух площадках – в Челябинске и на озере Тургояк.

Пресс-конференция, посвященная форуму, состоялась шестого июня в пресс-центре медиахолдинга «Гранада-пресс».

На Экологическом водном форуме Южного Урала будут обсуждаться вопросы оздоровления водных объектов региона в целом, запланирован обмен опытом и подписание важных соглашений о сотрудничестве с представителями других регионов.

В первый день работы форума, 24 июня, будут организованы четыре тематических площадки в Челябинске.

«Участники рассмотрят вопросы по очистке и реабилитации водных объектов в черте крупных городов, современное состояние соленых и пресных озер Челябинской области и сопредельных территорий, особенности озера Тургояк, - рассказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. - Также пойдет речь о сохранении биологического разнообразия и развитии экологического туризма на озерах Челябинской области, имеющих статус особо охраняемой территории, формировании экологической культуры у населения посредством экологического просвещения и образования, развитии волонтерского движения в Уральском федеральном округе».

Во второй день форума, 25 июня 2022 года, на озере Тургояк (Миасс) пройдет слет эковолонтеров Уральского федерального округа, в рамках которого состоится акция «Вода России» (генеральная уборка прибрежной территории - очистка от природного и бытового мусора), конкурс фотографий «Самая необычная находка», конкурс уральской частушки «Тургояк- батюшка» и много других интересных мероприятий.

Во вторник, седьмого июня, будет запущен специальный телеграм-канал «Экологический водный форум Южного Урала -2022». Здесь можно будет узнать всю информацию об участниках, о мероприятиях форума и местах их проведения, о месте сбора слета на озере Тургояк и многом другом.